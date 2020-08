MVP du championnat en 2019, JP Batista retourne au Brésil

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Jules Roche

Il avait prévenu que l'heure de la retraite n'avait pas sonné. Alors qu'il fêtera ses 39 ans fin octobre, JP Batista (2,06 m) reprend du service pour une saison. Le pivot s'est engagé avec le Minas Tênis Clube, équipe de Belo Horizonte. Après une saison au Mans (7 points, 3,6 rebonds et 1,8 passe décisive pour 8,1 d’évaluations en 16 minutes), Joao Paulo Lopes Batista retourne donc chez lui, au Brésil, où il a déjà évolué entre 2015 et 2019. En 2019, sous les couleurs de Mogi das Cruzes (Sao Paulo), il avait même terminé MVP de la saison (16,9 points, 8,7 rebonds et 2,2 passes décisives pour 21,4 d'évaluation).

Très ému par son départ du Mans, club dont il est une des grandes figures et où son maillot est retiré, le pivot international brésilien (champion des Amériques 2009) a passé au total 8 saison en France. 7 au MSB (2008-2014 et 2019-2020), avec qui il a remporté la Coupe de France (2009), la semaine des As (2009) et la Leaders Cup (2014), et une à Limoges, avec qui il a été sacré champion de France 2015.