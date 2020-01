MVP étranger de Pro B en 2013, Jeremiah Wood signe son retour en Finlande

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Salon Vilpas

Il avait marqué les esprits du championnat de France Pro B au début de la décennie. Jeremiah Wood (2,01 m, 35 ans) signe son retour en Europe, un petit peu à la surprise générale, en s'engageant avec le club finlandais de Salon Vilpas, basé à Salo, actuel 2e de Korisliiga. Un retour au pays puisque c'est là-bas qu'il avait débuté sa carrière professionelle, d'abord à Kataja (2008/09) puis à Kauhajoki (2009/11).

Déniché par Rémy Valin à Evreux, ce véritable showman sur comme en dehors des parquets avait explosé les compteurs statistiques pendant deux saisons, avec en prime une qualification pour les playoffs à chaque fois. En 2011/12, le pivot US valait 16,4 points à 57% aux tirs, 10,9 rebonds et 2,9 passes pour 22,3 d'évaluation. La saison suivante, il faisait encore mieux avec 18,7 points à 63% aux tirs, 10,4 rebonds et 3,7 passes pour 25,4 d'évaluation.

Au sortir d'une dernière saison collective de haut vol (2e derrière l'Elan Béarnais et élimination en 1/2 finale des playoffs), Jeremiah Wood était distingué par le titre de MVP étranger de Pro B, devant Clevin Hannah (Evreux) et Brian Boddicker (Pau). Aujourd'hui encore, le public ébroicien ne l'a pas oublié puisqu'il vient d'être élu dans le 5 majeur de la décennie par les supporters. Wood, c'était 37 doubles-doubles et 1 triple-double.

2013, une année historique pour l'ALM. Evreux réalisait le doublé, avec le coach de l'année, Rémy Valin et le meilleur joueur étranger, Jeremiah Wood (photo : LNB)

Handicapé par une blessure au genou en fin de saison, il réalisait une saison blanche ensuite pour se soigner aux États-Unis et dans le même temps retournait à l'Université d'Akron, sa ville natale, pour parachever ses études. Et après un an d'inactivité, cet ami de LeBron James retrouvait les parquets en signant à San Martin de Corrientes, en Argentine, où il y a passé 5 saisons.

Les années ont passé, le look et la mécanique de tir n'ont pas changé pour Wood (photo : FIBA)