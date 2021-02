Nando De Colo intègre le Hall of Fame de la VTB League

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : VTB League

Joueur du CSKA Moscou de 2014 à 2019, Nando De Colo a remporté deux fois l'EuroLeague (en 2016 et 2019) et été élu MVP de la compétition en 2015-2016. Mais l'arrière français aussi gagné cinq fois la VTB League, avec un titre de MVP de la saison régulière en 2015-2016.

Alors qu'il est dans sa 34e année et qu'il joue désormais au Fenerbahçe Istanbul en Turquie, la VTB League a d'ores et déjà décidé de l'intégrer à son Hall of Fame au sein de la cuvée 2021 en compagnie de son ancien coéquipier Kyle Hines (désormais à Milan) et de l'arrière letton Janis Blums. Le commentateur Roman Skvortsov les accompagne.