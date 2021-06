Napheesa Collier parmi les 12 joueuses sélectionnées par Team USA pour les JO 2021

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Finaliste des playoffs LFB et vainqueure la Coupe de France 2021 avec le BLMA, Napheesa Collier fait partie des 12 joueuses sélectionnées par Dawn Staley pour disputer les Jeux olympiques de Tokyo avec les Etats-Unis. En 2020, cette poste 4-3 se trouvait dans le deuxième cinq de la saison WNBA.

On trouve dans l'équipe les légendes de Team USA Sue Bird (Seattle Storm), Diana Taurasi (Phoenix Mercury) et Sylvia Fowles (Minnesota Lynx), mais aussi les indéboulonnables Tina Charles (Washington Mystics), Brittney Griner (Phoenix Mercury) et Breanna Stewart (Seattle Storm).

Quant à Jewell Loyd (Seattle Storm) et A’ja Wilson (Las Vegas Aces), elles tenteront de décrocher leur première médaille olympique. Enfin Ariel Atkins (Washington Mystics), Skylar Diggins-Smith (Phoenix Mercury), Chelsea Gray (Las Vegas Aces) et donc Napheesa Collier (Minnesota Lynx) vivront leur première compétition internationale en 5x5.

Les Etats-Unis ont toujours remporté le tournoi olympique féminin depuis 1996.