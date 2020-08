Nathan Jawai (ex-Levallois) prolonge pour deux saisons aux Cairns Taipans, son club de coeur

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Cairns Taipans

Il est, sans aucune contestation possible, l'un des joueurs les plus intrigants et des plus insolites de la planète basket, de par son physique bien évidemment (140 kg environ), mais aussi par son histoire personnelle. Après la NBA, les grosses écuries européennes et la France, Nathan Jawai (2,09m, 33 ans) s'épanouit sur ses terres natales et a renouvelé son contrat avec son club de coeur : les Cairns Taipans.

TWO. MORE. YEARS.



Our homegrown hero Nathan Jawai has signed a new two-year deal, which will see him notch at least seven seasons in orange.



Tune in now: https://t.co/wOwrrE33u5

(Select "VICELAND 24x7 Live Stream")

: https://t.co/hHEKXTphzW pic.twitter.com/NAHb8Yuleb — Cairns Taipans (@CairnsTaipans) August 3, 2020

Un accord de deux ans a été trouvé, ce qui va porter à sept le nombre d'années de collaboration entre les deux parties. Une histoire d'amour qui a débutée en 2007/08 alors que Nathan Jawai était en Junior. Depuis, le big-man australien a connu une carrière des plus riches. Premier Aborigène d'Australie à se faire une place en NBA, il a évolué à Toronto et à Minnesota avant de s'installer en Europe. Partizan Belgrade, Kazan, Barcelone, Galatasaray ou encore Andorre, le natif de Sydney s'est constitué un CV haut de gamme. Il est même passé par la France, le temps d'une pige médicale. C'est à Levallois qu'il a posé ses valises au cours de la saison 2018/19 afin de remplacer Mouphtaou Yarou, victime d'une rupture du tendon d'Achille. En difficulté, il a peiné à s'imposer mais a tout de même apporté 5,8 points et 2,3 rebonds pour 5,6 d'évaluation en 13 minutes de moyenne, le temps de 14 rencontres de Jeep Élite.

Sans compter cet intermède dans l'hexagone, le pivot australien va entamer sa cinquième saison consécutive avec les Cairns Taipans. Un club dans lequel il s'épanouit et pour lequel il révèle avoir de grandes ambitions :

"L'année dernière a été évidemment très amusante et vraiment agréable de faire partie. Nous avons un groupe vraiment unique, l'alchimie était indéniable et jouer sous les ordres de l'entraîneur Kelly nous permet de continuer de s'améliorer. Je veux gagner un championnat pour Cairns et nous savons que la saison dernière, nous n’étions pas trop loin. Maintenant, nous sommes tous vraiment, vraiment motivés. Je dois beaucoup à cette communauté et au basketball, et c’est quelque chose auquel j’ai beaucoup réfléchi pendant cette longue interruption. Le club et moi avons travaillé sur quelque chose dans les coulisses que j'ai hâte de révéler, et j'ai vraiment hâte de voir ce que l'avenir nous réserve."

L'entraîneur en question, Mike Kelly, s'est également exprimé sur cette loyauté entre le club et le joueur mais aussi sur le développement de ce dernier :

"J'adore le fait que Nate ait continué à grandir dans tous les aspects de son jeu, et en particulier dans la façon dont il aborde son rôle. Il a la capacité d’influencer un match sur le terrain comme en dehors, et son influence positive sur l’équipe a été très importante. Nous voulons continuer à construire avec lui et il a vraiment adhéré à ce groupe. Il est engagé dans ce club et je suis ravi de le voir vivre une autre belle saison en orange."

