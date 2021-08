Ne souhaitant pas se faire vacciner, Quincy Ford quitte déjà le VEF Riga

Alors que les clubs partout en Europe ont profité du début de la préparation pour vérifier ou lancer le processsus de vaccination de leurs joueurs, l'ancien Gravelinois (en 2020-2021) Quincy Ford, nouvelle recrue du VEF Riga, a fait part à son nouvel employeur de sa volonté de ne pas être vacciné contre la COVID-19. Résultat, le club letton a décidé de ne pas le conserver pour la saison 2021-2022.

"Le joueur a décidé qu'il ne voulait pas se faire vacciner, mais en vertu des règles actuelles en Lettonie, il est impossible de s'entraîner avec l'équipe, il est considérablement difficile de voyager et même la participation à des matches est remise en question, nous nous sommes donc mis d'accord de ne pas poursuivre la coopération, a expliqué le président Gatis Jahovics. Afin d'être d'abord responsables envers eux-mêmes et la société, ainsi que pour passer la saison aussi sainement que possible et sans pauses inutiles, tous les joueurs et le personnel de l'équipe VEF Rīga, à l'instar des autres équipes professionnelles, ont été vaccinés."