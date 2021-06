Ni Gallinari ni Belinelli, les 17 joueurs italiens présélectionnés pour le TQO

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Le défi qui se dresse devant l'Italie s'annonce d'autant plus compliqué qu'elle est amputée de ses meilleurs éléments. Pas de Marco Belinelli, champion d'Italie avec la Virtus Bologne, de Danilo Gallinari, finaliste de la conférence Est avec Atlanta ou encore Daniel Hackett, demi-finaliste du Final Four de l'Euroleague, au sein de l'équipe italienne pour le tournoi de qualification olympique (29 juin au 4 juillet). Via un communiqué publié sur le site de la fédération italienne, le sélectionneur Meo Sachetti a annoncé dimanche 20 juin la liste des 17 joueurs préselectionnés pour le TQO. L'annonce intervenait au lendemain de la défaite de son équipe contre l'Allemagne (91-79), lors d'un match amical.

Marco Spissu (1,84 m, 26 ans, Sassari, ITA)

(1,84 m, 26 ans, Sassari, ITA) Niccolo Mannion (1,88 m, 20 ans Golden State, USA)

(1,88 m, 20 ans Golden State, USA) Leonardo Candi (1,90 m, 24 ans, Reggio Emilia ITA)

(1,90 m, 24 ans, Reggio Emilia ITA) Stefano Tonut (1,94 m, 27 ans, Venezia, ITA)

(1,94 m, 27 ans, Venezia, ITA) Nicolo Melli (2,06 m, 30 ans, Dallas Mavericks USA)

(2,06 m, 30 ans, Dallas Mavericks USA) Simone Fontecchio (2,03 m, 25 ans, Alba Berlin ALL)

(2,03 m, 25 ans, Alba Berlin ALL) Amedeo Tessitori (2,08 m, 27 ans, Virtus Bologne, ITA)

(2,08 m, 27 ans, Virtus Bologne, ITA) Giampaolo Ricci (2,02 m, 30 ans, Virtus Bologne, ITA)

(2,02 m, 30 ans, Virtus Bologne, ITA) Matteo Spagnolo (1,93 m, 17 ans, Real Madrid, ESP)

(1,93 m, 17 ans, Real Madrid, ESP) Awudu Abass (1,98 m, 27 ans, Virtus Bologne, ITA)

(1,98 m, 27 ans, Virtus Bologne, ITA) Riccardo Moraschini (1,94 m, 30 ans, Milan, ITA)

(1,94 m, 30 ans, Milan, ITA) Michele Ruzzier (1,83 m, 28 ans, Varese, ITA)

(1,83 m, 28 ans, Varese, ITA) Michele Vitali (1,96 m, 30 ans, Bamberg, ALL)

(1,96 m, 30 ans, Bamberg, ALL) Achille Polonara (2,05 m, 30 ans, Vitoria, ESP)

(2,05 m, 30 ans, Vitoria, ESP) Mouhamed Rahoul Diouf (2,06 m, 30 ans, Reggio Emilia, ITA)

(2,06 m, 30 ans, Reggio Emilia, ITA) Nicola Akele (2,03 m, 26 ans, Trévise, ITA)

(2,03 m, 26 ans, Trévise, ITA) Alessandro Pajola (1,94 m, 22 ans, Virtus Bologne, ITA)

Les douze hommes sélectionnés pour le TQO seront annoncés après le match amical face au Vénézuela, le 24 juin. Six jours après, les Italiens entreront dans la compétition face au Sénégal, cinq fois vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations.

I 17 per il raduno di Milano e la gara vs Venezuela.

In gruppo domani Abass, Fontecchio, Moraschini, Pajola, Ricci e Tessitori.



Salutano Bortolani, Caruso, Gaspardo e Zanotti.



https://t.co/pTyydqteMj#NothingButAzzurri#Italbasket pic.twitter.com/IgF6pGM0qc — Italbasket (@Italbasket) June 20, 2021