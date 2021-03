Nic Moore reprend du service au Benfica Lisbonne

L'ancien joueur de l'ASVEL, Boulogne-sur-Mer, Boulazac et Le Portel Tweety Carter blessé, le Benfica Lisbonne a fait venir un renfort sur les lignes arrières. Il s'agit de Nic Moore (1,75 m, 28 ans), meneur shooteur passé par Nanterre en 2017-2018 puis Châlons-Reims en 2019-2020. La saison passée, l'ancien joueur de SMU (NCAA) tournait à 10 points à 46,1% de réussite aux tirs, 1,5 rebond et 2,7 passes décisives pour 9,6 d'évaluation en 19 minutes.

Sa nouvelle équipe, le Benfica Lisbonne (où joue l'ancien joueur NBA Quincy Miller), est troisième du championnat portugais (15 victoires, 4 défaites) derrière le voisin du Sporting et le FC Porto de Jalen Riley, qui a remporté la Hugo dos Santos Cup le mois dernier.

Just touched down in Portugal. Let's get it Grateful for this opportunity with Benfica. https://t.co/0QhmxIA4lL