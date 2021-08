Nicolas Batum : ''Le futur est beau pour la France''

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Une défaite rageante, mais le sentiment d'avoir réalisé un tournoi de très haut niveau. Après la défaite concédée en finale des Jeux olympiques de Tokyo, samedi 7 août, Vincent Collet et Nicolas Batum ont souligné les erreurs commises par les Français, selon des propos rapportés par L'Équipe. Mais se sont également félicités du parcours de leur équipe.

Nicolas Batum, capitaine de l'équipe de France : "Les détails nous ont coûté le match. On avait annoncé avant le tournoi qu’on visait l’or et nous étions vraiment tout proches. Avec les jeunes qui arrivent derrière je pense que le futur est beau pour la France. Le fait d’être déçu c’est une satisfaction ! On n’est pas satisfait d’une médaille d’argent aux Jeux Olympiques et ça c’est une satisfaction. On a installé une base avec la génération Parker et Diaw. On espère inspirer maintenant la suite : on veut être au top. On y croit et on y croira à chaque fois. On espère que le basket français continuera à glaner des médailles et pourquoi pas une médaille d’or."

Vincent Collet, entraîneur de l'équipe de France : "Je suis bien évidemment déçu mais aussi très fier de ce qu’ont fait mes joueurs. Pas seulement sur ce match mais aussi pendant le tournoi. Nous avons joué avec le cœur et avec intelligence et ce soir nous voulions gagner ce match. Nous savions qu’ils étaient favoris mais sur un match tout est possible et nous voulions les pousser aussi loin que possible. Malheureusement nous avons fait quelques erreurs en fin de troisième quart-temps, début du quatrième en perdant des ballonstLe plan était de jouer intérieur mais à un moment nous avons trop dribblé et trop cherché la pénétration. Face à leur pression cela a coûté des pertes de balle et face à eux c’est mortel. Cette médaille est une grande satisfaction. Nous avons gagné cinq médailles ces dix dernières années mais les Jeux Olympiques représentent beaucoup au basket et on peut voir la différence avec l’équipe qu’a envoyé Team USA. Bien sûr nous sommes fiers mais cela nous rend encore plus exigeants. C’est la mentalité de ce groupe. On pense qu’on peut être meilleur. Parce qu’on veut gagner."

(photo : FIBA)