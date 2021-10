Nicolas De Jong rejoint l'Estudiantes Madrid

À L'ÉTRANGER

Sans club depuis son départ de l'Elan Béarnais, Nicolas De Jong (2,10 m, 33 ans) s'est engagé pour un mois et demi à l'Estudiantes Madrid a indiqué BasketActu. Le Tourangeau retrouve le championnat espagnol, après avoir joué à Saragosse en 2017-2018. Mais il jouera cette fois en LEB Oro, la deuxième division, aux côtés d'autres Français (Edwin Jackson et Darel Poirier). Sur la saison 2020-2021 en Jeep ELITE, l'international néerlandais tournait à 8,6 points à 50% de réussite aux tirs et 2,4 rebonds en 15 minutes.