Non conservé par les Metropolitans 92, Kendrick Perry signe en Serbie

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Signé par les Metropolitans 92 dans l'été, Kendrick Perry (1,83 m, 26 ans) est arrivé sur place en août mais n'était pas opérationnel pour reprendre la compétition. Résultat, le club des Hauts-de-Seine qui avait inclu une période d'essai dans son contrat a fait le choix de ne pas l'engager définitivement, signant finalement Briante Weber.

Sans club depuis, Kendrick Perry vient de s'engager pour le KK Mega Bemax, club détenu par l'agence BeoBasket, qui est actuellement dernier de Ligue adriatique (2 victoires et 9 défaites).

Non drafté à sa sortie de l'université de Yougstown State (NCAA) en 2014, ce combo-guard de petite taille a lancé sa carrière professionnelle en Australie avant d'effectuer un court passage en G-League. Il a ensuite joué en Europe avec trois saisons partagées entre la Hongrie et la Macédoine. Il a franchi un cap la saison dernière en rejoignant Nijni Novgorod. Aussi efficace en VTB League (16,2 points, 3,3 rebonds et 6,8 passes décisives) qu'en Ligue des Champions (15 points, 4 rebonds et 5,6 passes décisives), avec quelques cartons (34 points contre Venise, 33 face à Murcie), il a rejoint Boulogne-Levallois mais n'y a finalement pas joué. Il va tenter de reprendre sa marche en avant en Serbie.