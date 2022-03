Norris Cole quitte l'Unicaja Malaga

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : acb Photo F Ruso

Norris Cole (1,88m, 33 ans) ne fait plus partie de l'effectif de l'Unicaja Malaga a annoncé le club dans un communiqué officiel :

"L'Unicaja a conclu un accord avec Norris Cole pour rompre le contrat afin que le joueur n’appartienne plus au club. Le club tient à remercier Norris Cole pour son travail et ses efforts pendant la période où il a fait partie de notre équipe et lui souhaite du succès dans sa carrière professionnelle et dans sa vie personnelle".

Arrivé à Malaga cette saison en provenance de l'ASVEL où il a été sacré champion de France 2021, l'ex-Monégasque a réalisé une saison statistiquement correcte en Espagne avec 13,3 points, 1,2 rebonds et 4,2 passes décisives pour 11,3 d'évaluation en 25 minutes de jeu. Cette saison est compliquée pour le club andalou qui pointe à la 12e place de Liga Endesa avec 9 victoires et 14 défaites. Aucune destination n'a été annoncée concernant le futur de Norris Cole.