Nouvelle grave blessure pour Darel Poirier, victime d'une rupture du tendon d'Achille

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Olivier Fusy

Décidément, la carrière de Darel Poirier (2,07 m, 24 ans) n'a malheureusement rien d'un long fleuve tranquille... Après 427 jours sans jouer à la suite d'une opération des deux hanches, le pivot originaire de Grigny semblait totalement relancé par une année 2021 intéressante : deux mois en Grèce pour se remettre sur les rails (10,1 points à 56% et 6,3 rebonds en 7 matchs avec Missolonghi), un passage au Mans où il a fait l'unanimité tant humainement que sportivement (7,3 points à 56% et 2,5 rebonds en 14 rencontres) et une signature avec un prestigieux club espagnol, l'Estudiantes Madrid, certes en deuxième division.

Mais ce jeudi matin, à l'entraînement, l'ancien intérieur de Cholet Basket s'est rompu le tendon d'Achille. Opéré dans la foulée, il sera évidemment absent pour le reste de la saison de LEB Oro, lui qui semblait récemment monter en puissance (13 points et 6 rebonds contre Valladolid le 5 décembre, sa meilleure performance de la saison). Soit malheureusement un nouveau coup d'arrêt dans son parcours alors que les ennuis semblaient être derrière lui. Heureusement, dans la difficulte rééducation qui l'attend, Darel Poirier pourra trouver un peu de sérénité dans sa situation contractuelle : le Francilien est engagé jusqu'en juin 2024 par le club madrilène, actuel leader de son championnat.



En 11 matchs de LEB Oro, Poirier tournait à 6,8 points et 4,5 rebonds de moyenne en 19 minutes

(photo : Estudiantes Madrid)