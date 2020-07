Officiel : Andrew Albicy à Gran Canaria

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Libéré par le Zénith Saint-Pétersbourg, Andrew Albicy retournera en Espagne la saison prochaine. Il s'est officiellement engagé avec Gran Canaria pour une saison, comme il l'avait laissé entendre sur sa story Instagram il y a quelques jours.

OFICIAL | El Herbalife Gran Canaria incorpora a Andrew Albicy.



El internacional francés militó en las filas del Zenit el pasado curso.



#TodaUnaIsla | https://t.co/O1RafurXVv pic.twitter.com/CYnyEePyY7 — Herbalife Gran Canaria (@GranCanariaCB) July 25, 2020

Discret en EuroLeague pour sa découverte de la compétition avec Saint-Pétersbourg (6,6 points à 36,9% de réussite aux tirs, 1,6 rebond et 3,3 passes pour 6,6 d'évaluation), il a également été en manque d'inspiration en VTB League (6,2 points à 32,8% de réussite aux tirs, 1,3 rebond et 4,1 passes décisives pour 7,4 d'évaluation). L'ancien joueur du Paris-Levallois et du BCM Gravelines-Dunkerque devrait être de la partie lors de l'Open de France 3x3 le week-end prochain, à Nantes. Avant de revenir en France pour affronter Nanterre 92 en EuroCup.