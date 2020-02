Officiel : Axel Bouteille à Malaga

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Comme annoncé, Axel Bouteille (2,01 m, 24 ans) va rejoindre l'Unicaja Malaga. L'ailier français quitte Bilbao pour s'engager pour le club andalou jusqu'en juin 2022.

Après ses années de formation au Hyères-Toulon Var Basket puis à l'Elan Chalon (MVP du championnat Espoirs en 2013/14), il a intégré l'effectif professionnel bourguignon à l'été 2014, celui de la prise de fonction de Mickaël Hay. Attaquant pur, adroit et sans arrêt agressif vers le cercle, le fils de Franck Bouteille a eu un rôle déterminant en qualité de sixième homme lors de la conquête du titre de champion de France en 2016/17. Dans la foulée, il a rejoint le Limoges CSP avec qui il a pu découvrir l'EuroCup. Cependant, l'explosion attendue n'a pas eu lieu, notamment à cause d'une utilisation (temps de jeu et nombre de possessions jouées) que l'on peut estimer insuffisante.

Bilbao a flairé l'opportunité et lui a donné le rôle clé de son attaque pour son retour en Liga Endesa. Un choix payant. Dans une ligue avec un jeu plus ouvert et plus fluide, l'international français s'est régalé (17,7 points par match, cinquième meilleur scoreur du championnat, à 47,8% de réussite à 3-points, 3,8 rebonds et 1,2 passe décisive) au sein de l'équipe surprise de la première partie de saison (13 victoires en 21 matchs, dont 5 en 5 matchs contre les 4 équipes EuroLeague de Liga Endesa).

Objectif qualification en EuroLeague

Privé d'un autre ailier international français, Axel Toupane, pour les trois prochains mois en raison d'une blessure au tendon d'Achille, Malaga a contacté Bilbao pour acquérir les services d'Axel Bouteille. En disant oui, quitte à prendre le risque de descendre au classement, Bilbao va ainsi pouvoir récupérer une indemnité de transfert, alors que le Varois se serait retrouvé libre cet été et qu'il aurait forcément rejoint un autre club après sa grosse saison. En effet, en plus de Malaga, le Real Madrid et Valence étaient également intéressés pour signer Bouteille. Après des années de difficultés économiques, Bilbao ne pouvait donc pas laisser passer cette opportunité.

Sur cette fin de saison, Axel Bouteille va chercher à s'intégrer au dispositif de Luis Casimiro sans la pression de réaliser de grosses performances pour pouvoir décrocher un nouveau contrat, étant donné son contrat de deux ans et demi. L'objectif est simple pour lui et son équipe : atteindre la finale de l'EuroCup pour retourner en EuroLeague. Une compétition que rêve de découvrir le grand frère de Théo (Saint-Chamond, Pro B).