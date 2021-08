Officiel : Darel Poirier renforce l'Estudiantes Madrid

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Léo Morillon Bad Lion

Comme annoncé, le pivot français Darel Poirier (2,07 m, 24 ans) rejoint l'Estudiantes Madrid. Le célèbre club madrilène, relégué en LEB Oro (deuxième division) à l'issue de la saison 2021-2022, comptera deux Français pour réussir sa mission, revenir en Liga Endesa, Edwin Jackson et donc Darel Poirier. Ce dernier, passé par le Pôle France, Cholet Basket, Charleville-Mézières, la G-League puis la Grèce (à Missolonghi) et Le Mans en 2021 (14 matches pour 7,3 points à 55,3% de réussite aux tirs et 2,5 rebonds en 19 minutes), va donc découvrir un nouveau championnat.