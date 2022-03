Officiel : Dimitris Itoudis est le nouveau sélectionneur de la Grèce

À L'ÉTRANGER

Comme prévu, Dimitris Itoudis (51 ans) est le nouveau sélectionneur de la Grèce. Il succédera à Sotiris Manolopoulos qui coache l'équipe nationale lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2023. L'actuel coach du CSKA Moscou va tenter de ramener son pays au plus haut-niveau européen et mondial. La sélection hellène, finaliste de la Coupe du Monde 2006 et championne d'Europe 2007, a le potentiel pour viser une médaille à l'EuroBasket 2022. Elle se trouve dans le groupe C, organisé à Milan, en compagnie de la Croatie, l'Ukraine (si celle-ci peut jouer), de la Grande-Bretagne et de l'Estonie. La Grèce espère pouvoir compter sur les frères Antetokounmpo pour aller aussi loin.