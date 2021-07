Officiel : Ismaël Bako rejoint Manresa

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Infinity Nine Media

Comme annoncé, Ismaël Bako (2,08 m, 25 ans) jouera en Liga Endesa la saison prochaine. Le pivot belge s'est engagé avec le club de Manresa.

Arrivé en 2019 après avoir joué à Louvain et Anvers, dans sa Belgique natale, ce pivot longiligne et athlétique a montré de vrais progrès, faisant preuve de plus en plus de consistance. Très mobile défensivement, il s'est montré performant sur les changements défensifs. En attaque, il s'est montré très efficace sur les pick and rolls, notamment lors du Final Four à Rouen, martyrisant particulièrement Strasbourg en demi-finale (19 points à 8/9 et 12 rebonds en 24 minutes). De quoi partir de Villeurbanne la tête haute avec un doublé championnat - Coupe de France en poche.