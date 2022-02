Officiel : Kevin Pangos s'engage au CSKA Moscou

C'est officiel, Kevin Pangos (1,85 m, 29 ans) rejoint le club russe de CSKA Moscou. Il y a deux jours, les Cleveland Cavaliers ont mis fin à son contrat.

Le meneur de jeu n'a pas pu s'imposer en NBA avec les Cleveland Cavaliers, la franchise avec qui il a disputé seulement 24 matches. Ses statistiques outre-Atlantique n'ont rien à voir avec celles qu'il fournissait en Europe : 1,6 point et 1,3 passe décisive en 7 minutes de jeu en moyenne. La saison passée au Zénith Saint-Pétersbourg, il tournait à 13,5 points à 52,2% de réussite aux tirs, dont 39% à 3-points, 84,5% aux lancers francs, 2 rebonds et 6,7 passes décivises. De quoi lui permettre d'intégrer le cinq idéal de l'EuroLeague.

Kevin Pangos a les capacités pour emmener sa nouvelle équipe vers le titre. Il a déjà remporté deux fois le championnat de Lituanie et une fois la Coupe d'Espagne. Quatrième en saison régulière, le CSKA Moscou est quasiment qualifé pour les playoffs de Russie.

Dimitri Itoudis, coach du CSKA, a commenté la venue de sa nouvelle recrue :

"Nous souhaitons tous la bienvenue à Kevin Pangos… enfin, car il sait que nous voulions qu’il vienne plus tôt. Mais, mieux vaut tard que jamais. Kevin ajoutera certainement son cerveau, ses connaissances et son expérience en matière de création. Il est en bonne forme. Nous sommes impatients de l’aider à s’adapter le plus rapidement possible. Ses coéquipiers et les entraîneurs feront de leur mieux pour intégrer Kevin dans notre système dès que possible. Merci au président Andrei Vatoutine, à la direction et aux sponsors d’avoir rendu ce transfert possible."