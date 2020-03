Officiel : Malcolm Cazalon rejoint le KK Mega Bemax

Serait-ce enfin le début de la libération pour Malcolm Cazalon ? Depuis son départ de Roanne, à l'issue de son cursus U15 en 2016, le fils de Laurent Cazalon a enchaîné les clubs. A l'ASVEL, il a connu des soucis aux genoux. Souhaitant passer professionnel, il a signé à la JL Bourg en 2018. Sur place, il a finalement été peu utilisé et il s'est tourné vers le championnat belge, via un prêt chez le club de Louvain. Mais en décembre, on annonçait d'ores et déjà son départ pour le KK Mega Bemax, le club appartenant à ses nouveaux représentants, l'agence BeoBasket. S'il s'entraînait avec le groupe, il ne jouait pas encore en compétition. Ce qu'il va pouvoir enfin faire puisque le club serbe annonce sa signature ce mardi.

Swingman (poste 2/3) très athlètique, très vite en transition, Malcolm Cazalon fait partie des nombreux prospects de la génération 2001. Mais jusqu'ici, il n'a pas réussi à s'exprimer en club comme ses accolytes Théo Maledon et Killian Hayes. En revanche, il a montré de belles dispositions lors de la Coupe du Monde U17 2018 puis sur l'EuroBasket U18 2019.

Il ne sera pas le premier Français à porter les couleurs du KK Mega Bemax puisque Timothé Luwawu-Cabarrot, Alpha Kaba et Adam Mokoka l'ont imité avant lui. Le Francophone Luka Asceric (ex-joueur de Lille et Hyères-Toulon) y évolue toujours. Il reste quelques matchs de Ligue adriatique (10e sur 12 avec 6 victoires en 20 matchs) avant de se tourner vers le championnat serbe.

New signing in @KKMegaBemax

Talented @malcolm_cazalon is the newest member of our squad. Welcome to the team! https://t.co/wgFOLM7Qiz