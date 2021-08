Officiel : Norris Cole rejoint Malaga

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Sébastien Grasset

C'est officiel, Norris Cole (1,88 m, 32 ans) rejoint Malaga. Le meneur/arrière sort de deux saisons dans le championnat de France, l'une à Monaco l'autre à l'ASVEL. Il a aidé le club rhodanien à signer une belle saison en EuroLeague et surtout à aller chercher le titre de champion 2021. Maintenant, le double champion NBA va faire en sorte de replacer Malaga dans le top 8 de Liga Endesa et de jouer les premiers rôles en Ligue des Champions (BCL), puisque l'institution andalouse évolue désormais au sein de cette compétition. D'ailleurs, l'Etasunien retrouvera Dijon puisque Malaga et la JDA sont dans le groupe C.