Officiel : Peter Jok rejoint Murcie

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Simon Godet

Comme annoncé fin mai, Peter Jok (1,98 m, 26 ans) va bien rejoindre le club espagnol de Murcie évoluant en Liga Endesa en 2020/21, après une belle saison à Cholet.

Pour sa première expérience européenne, l'ailier soudanais a connu une saison incomplète du fait de la pandémie mais aussi des blessures. Malgré les rencontres ratées pour cause de douleurs aux adducteurs, il a compilé 10,2 points et 3,1 rebonds pour 9,1 d'évaluation en 23 rencontres disputées. Ailier complet et réputé bon shooteur, il a confirmé son statut en affichant 47,1% de réussite à 3-points cette saison.