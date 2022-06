Officiel : Shane Larkin prolonge à l'Anadolu Efes pour deux ans

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Euroleague

Le doute planait quant à l'éventuel prolongation de la star Shane Larkin (1,82 m, 29 ans) à l'Anadolu Efes. C'est désormais officiel, l'international turc a trouvé un accord de deux ans, le liant au club stambouliote jusqu'à l'été 2024.

Arrivé en Turquie en 2018 en provenance des Boston Celtics, l'américano-turc s'est rapidement imposé au sein de l'effectif, tournant à 14,7 points à 51,2% de réussite à 2-points et 38,2% de réussite à 3-points, 3 rebonds, 5,3 passes décisives et 1,3 interception pour 18,7 d'évaluation en 32 minutes cette saison en Euroligue. Formant un duo plus que dominant avec l'autre star Vasilije Micic, il a permis au club de remporter pour la première fois de son histoire l'Euroligue en 2021, et même de réaliser le back-to-back cette saison, en plus d'avoir remporté le championnat turc en 2019 et 2021 et la Coupe de Turquie cette saison.

S'il y avait un doute concernant son avenir à Istanbul, lui qui visait un potentiel retour en NBA, le club turc s'est assuré de garder les services de son meneur de poche. Il formera l'année prochaine un duo avec la nouvelle recrue Will Clyburn, MVP du Final Four en 2019. De quoi séduire et convaincre Vasilije Micic de continuer l'aventure, lui qui cherche également à évoluer en NBA la saison prochaine ?