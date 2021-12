Officiel : Steve Kerr nommé à la tête de Team USA

Steve Kerr a été intronisé en tant que coach de Team USA par Grant Hill, le directeur de la sélection américaine. Il occupera ce poste jusqu'en 2024 avec comme objectif final le titre olympique à Paris en 2024. La coupe du Monde est aussi en ligne de mire. Elle qui se déroulera l'année prochaine en Asie du Sud-Est servira de test grandeur nature pour Kerr. L'actuel entraîneur des Golden State Warriors, trois fois champion NBA (2015, 2017, 2018), était déjà assistant de Gregg Popovich à Team USA depuis 2017. L'adaptation devrait donc être simple. Il sera assisté par Mark Few, le coach de l'université de Gonzaga, Erik Spoelstra, l'entraîneur du Heat de Miami, et enfin de Monty Williams, le coach des Suns de Phoenix.

Steve Kerr s'est exprimé sur sa nomination :

"Il y a évidemment de nombreuses personnes que je dois reconnaître et remercier, notamment Grant Hill, Jim Tooley et Sean Ford de USA Basketball, et bien sûr Gregg Popovich et Jerry Colangelo, qui m'ont donné l'occasion d'être un entraîneur adjoint dans le dernier staff de USA. Je suis également très enthousiaste à l'idée de travailler avec trois entraîneurs pour lesquels j'ai un énorme respect, à savoir Erik Spoelstra, Monty Williams et Mark Few. L'entraînement de l'équipe nationale masculine des États-Unis s'accompagne d'une grande responsabilité - qui exige un effort collectif avec une équipe d'entraîneurs dévoués à l'équipe, à l'objectif et les uns aux autres - et je ne pouvais pas demander un meilleur groupe de personnes de grande qualité pour m'aider à diriger notre équipe nationale. Notre objectif, bien sûr, est de gagner et de rendre notre pays fier. Nous allons travailler dur pour y parvenir."