Ognjen Carapic passe de la JL Bourg au FMP Zeleznik

Signé fin décembre 2019 à la JL Bourg, le jeune combo-guard Ognjen Carapic (1,95 m, 21 ans) a pu jouer 7 matchs de championnat de Jeep ELITE pour 4,4 points à 54,5% de réussite aux tirs, 1 rebond et 2,3 passes décisives pour 4,6 d'évaluation en 14 minutes. Après cette expérience française, le Monténégrin, vu précédemment au KK Mega Bemax, retourne en Ligue Adriatique, direction le FMP Zeleznik, un club basé à Belgrade, la capitale serbe.

Ognjen Carapic is back to ABA league! Pg of Montenegrin national team signed contract with FMP Zeleznik!#BeoBasket