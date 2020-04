Olivia Epoupa : "Le championnat d'Australie ? Je n’ai pas été déçue, au contraire"

Olivia Epoupa a pu vivre son expérience australienne du début à la fin, comme prévu, alors que les championnats européens ont eux été stoppées en raison du coronavirus. Car la meneuse tricolore s'est exilée en Australie.

La Parisienne a vécu une très belle saison sur place, comme elle l’explique dans une interview accordée au site Internet lesportaufeminin.fr. Olivia Epoupa a fini championne d’Australie avec son équipe, les Canberra Capitals, avant d’être sacré MVP des finales :

« Ça a été une très belle expérience, enrichissante à tous les niveaux. J’ai apprécié cette première expérience australienne. C’est un pays magnifique avec des paysages à couper le souffle. D’un point de vue sportif, j’ai vraiment apprécié être au sein de cette équipe des Capitals. L’atmosphère, l’état d’esprit et la cohésion sur et en dehors du terrain, tout ça était assez spécial. Il faut être reconnaissant de ces moments-là qui marquent une saison. J’ai apprécié jouer au basket avec mes coéquipières, travailler avec le staff qui nous a bien entouré et avec qui on a effectué du bon travail pendant plusieurs mois.

C’était un nouveau championnat, une nouvelle expérience pour moi, un nouveau challenge. J’avais à coeur de découvrir cette compétition et je n’ai pas été déçue, au contraire. J’ai beaucoup appris et apprécié. »