Olivia Epoupa championne d'Australie et MVP des finales !

À L'ÉTRANGER

Le match retour de la finale des playoffs du championnat d'Australie vient de se terminer et les UC Capitals ont confirmé leur succès du match aller, en s'imposant 71-68 contre les Southside Flyers. Ils remportent ainsi leur neuvième titre de champion d'Australie. La meneuse française Olivia Epoupa s'est encore distinguée (16 points à 6/13 aux tirs, 11 passes décisives, 2 balles perdues, 7 rebonds et 3 interceptions en 40 minutes) et vient d'être élue MVP des finales.

C'est grâce à la défense, celle de la Parisienne en premier lieu, que les Capitals ont repris le dessus dans le troisième quart-temps (21-9) après une première mi-temps en faveur des visiteuses. Si la fin de la rencontre a encore été très disputée, Canberra a été quasiment devant pendant tout le dernier quart-temps... Avant de se retrouver à -1 (67-68) dans la dernière minute. Mais Epoupa a trouvé la MVP de la saison régulière Kia Nurse seule derrière la ligne à 3-points pour reprendre l'avantage.

Olivia Epoupa termine ainsi sa première expérience en Australie sur une note très positive. Reste à connaître la suite de son programme : repos et travail en attendant la préparateur des Jeux olympiques, une pige pour terminer la saison européenne ou une première expérience en WNBA en intégrant un effectif lors du camp de présaison ?