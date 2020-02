Olivia Epoupa en finale du championnat d'Australie

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : UC Capitals

L'aventure australienne d'Olivia Epoupa se déroule comme prévue. La meneuse de l'équipe de France féminine vient de se qualifier en finale du championnat national. Avec son équipe des UC Capitals, elle a atteint la finale des playoffs de Women National Basketball League (WNBL), la meilleure ligue féminine australienne. Ce jeudi, elles ont remporté la belle de la demi-finale contre les Melbourne Boomers, 77 à 64.

Une victoire logique grâce à une grande Mariana Tolo notamment. L'ancienne intérieure de Bourges a fini meilleure marqueuse avec 20 points à 8/12 aux tirs et 7 rebonds. De son côté, la MVP de la saison régulière Kia Nurse a été maladroite (20 points à 6/21 en 40 minutes) mais a tout de même eu un gros impact, tout comme la vedette locale Kelsey Griffin (19 points à 8/12, 9 rebonds et 4 passes décisives en 32 minutes) et bien sûr Olivia Epoupa, passée toute proche du triple-double (11 points à 5/10, 8 rebonds, 9 passes décisives et 2 interceptions en 38 minutes). La Parisienne a notamment marqué un 3-points important dans le dernier quart-temps pour casser la dynamique de Melbourne, qui revenait au score.

Désormais, les championnes d'Australie en titre vont se tourner vers la finale qui les attend contre les Southside Flyers, qui ont terminé la saison régulière en tête (17 victoires et 4 défaites). Le match 1 de cette finale en match aller/retour + belle aura lieu dimanche à Dandenong, ville hôte des Flyers située dans la banlieue de Melbourne (Victoria).

Le programme de la finale :