Olivier Hanlan et Scott Suggs, deux anciens joueurs LNB, recrutés par l'Iraklis BC

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Sébastien Grasset

Vu au Mans en 2016-2017, le Québécois Olivier Hanlan (1,93 m, 27 ans, photo) reste à l'Iraklis BC, le club de Salonique. Le meneur/arrière découvrait la saison passée le championnat grec, où il a tout simplement réalisé la meilleure saison de sa carrière statistiquement (16,3 points à 47,5% de réussite aux tirs, 3,6 rebonds et 3,5 passes décisives pour 14,7 d'évaluation), au point de participer au All-Star Game grec. Actuellement, il dispute la Ligue d'été canadienne avec les BlackJacks d'Ottawa, où il fait équipe avec les frères Scrubb, Philip (Limoges) et Thomas (Bourg).

Le natif d'Almyer (Québec), choisi en 54e positions de la draft NBA 2015 par le Utah Jazz, avait découvert l'Europe au Zalgiris Kaunas avant de rejoindre le MSB, où il tournait à 10,0 points à 44,2% de réussite aux tirs, 2,5 rebonds et 2,0 passes décisives pour 8,4 d'évaluation. Après un passage en G-league, où il a remporté le titre avec les Austin Spurs, il est passé ensuite en Allemagne, à Bonn, avant donc de rejoindre l'Iraklis la saison dernière.

L'ancien joueur de l'Élan Chalon Scott Suggs (2,00 m, 30 ans) rejoint Olivier Hanlan en Grèce pour la saison prochaine. Sous le maillot de Chalon en 2014-2015 il tournait à 10,4 points à 42,8% de réussite aux tirs, 2,7 rebonds et 1,4 passe décisive pour 8,8 d'évaluation. Le natif de Washington est passé par la G-League, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, pour une première expérience à Kymis, et la saison passée il évoluait au Maccabi Haifa en Israël, où il valait 13,7 points à 41,0 de réussite aux tirs, 2,8 rebonds et 2,1 passes décisives pour 9,4 d'évaluation.