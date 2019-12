Olivier Troisfontaines (ex-Cholet) signe à Ostende

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Sébastien Grasset

Sans contrat depuis la fin de son aventure avec Cholet en juin dernier (6,2 points et 2,1 rebonds pour 5,8 d'évaluation en 18 minutes), Olivier Troisfontaines (1,96 m, 30 ans) vient de retouver un club en cette toute fin d'année. L'arrière/ailier belge s'est engagé jusqu'à la fin de la saison avec Ostende, actuel leader de l'Euromillions Basketball League et 5e (sur 8) de sa poule en Ligue des Champions, à égalité avec Strasbourg. Un renfort de poids pour le club belge qui souhaite décrocher un 9e titre consécutif de champion de Belgique et passer au 2nd tour de la BCL.

L'international belge connaît sur le bout des doigts le championnat pour y avoir joué l'intégralité de sa carrière - avant Cholet - et des saisons passées entre Liège (2012/13), Louvain (2013/15) et Alost (2015/18). Il avait d'ailleurs été élu MVP de la saison en 2017.