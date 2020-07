Omar Cook (ex-Strasbourg) proche de s'engager avec San Pablo Burgos

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Liga Endesa

Déjà passé par Malaga, Valence, Vitoria, Estudiantes Madrid et Gran Canaria, Omar Cook (1,85m, 38 ans) devrait continuer son tour d'Espagne en signant pour San Pablo Burgos selon Sportando. Le meneur à la carrière riche aura fait le bonheur de très nombreux clubs jusqu'à maintenant.

À 38 ans, Omar Cook sort à nouveau d'une saison à presque 30 minutes de moyenne. Inépuisable, il a compilé 7,4 points et 7,3 passes décisives pour 11,2 d'évaluation de moyenne en 18 rencontres de Liga Endesa sous le maillot de Gran Canaria. Ancien NBAer durant ses jeunes années (21 et 22 ans avec Portland et Toronto), ce meneur des plus altruistes a également effectué un court détour par la France. Le temps pour lui de prendre part à cinq rencontres avec la SIG Strasbourg, dont deux en playoffs, lors de la saison 2006/07. Après avoir évolué pour des grands noms du basket européen tel que Milan ou l'Étoile Rouge de Belgrade, il semble s'épanouir en Espagne, où il a passé la grande majorité de sa carrière. Burgos serait donc son sixième club espagnol, qui joue, tout comme Gran Canaria, le milieu de tableau.