Opération de la cheville pour Elie Okobo, qui ne rejouera pas de la saison

Embêté par sa cheville depuis plusieurs semaines, le meneur des Long Island Nets, Elie Okobo a décidé de se faire opérer pour en finir une bonne fois pour toute avec cette blessure. L'opération consistant à enlever un morceau de cartilage au niveau de sa cheville s'est bien déroulé et a même donner des nouvelles sur son compte Twitter :

L’opération de la cheville s’est très bien passée! Merci à tous et à toutes pour vos messages de soutien. La rééducation démarre maintenant!

The ankle surgery went well. Thanks a lot everyone for the positive messages and support. The rehab starts now! pic.twitter.com/j2xlyWVZam