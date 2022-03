Ousmane Dieng a réalisé son meilleur match avec les Breakers

De retour après un mois d'arrêt, Ousmane Dieng (2,06 m, 18 ans) a a réalisé son meilleur match au niveau professionnel. Le jeune arrière français, pas toujours en réussite dans une équipe des New Zealand Breakers qui a longtemps eu du mal cette saison, a cumulé 17 points à 6/16 aux tirs (dont 1/8 à 3-points), 9 rebonds et 3 passes décisives en moins de 29 minutes. L'ancien pensionnaire du Pôle France était particulièrement en forme lors du premier quart-temps, avec 11 points, 4 rebonds et 2 passes décisives. Il a été moins en réussite par la suite. Son match référence n'a pas permis à son équipe de l'emporter face aux Tasmania JackJumpers, avec une courte défaite 66 à 62. Son coéquipier français Hugo Besson n'a pas joué.

Ousmane Dieng (2003) was facing the Tasmania JackJumpers on Saturday.



He has definitely improved over the last few games with better confidence

17 points / 9 rebounds / 3 assists in 28 minutes pic.twitter.com/jIJEoTNCAy