Ousmane Dieng continue sa montée en puissance en NBL

À L'ÉTRANGER

Auteur de 20 points contre Cairns dimanche dernier, Ousmane Dieng a presque remis ça ce lundi. Très bien parti (16 points en première mi-temps), le longiligne arrière français a été moins en verve en seconde période, notamment à cause des fautes (5 en 22 minutes). Il a finalement inscrit 18 points à 7/13 aux tirs, en plus de prendre 3 rebonds, intercepter 3 ballons et donner 1 passe décisive.

Son compatriote Hugo Besson a lui fini à 16 points à 5/11 et 3 rebonds en moins de 20 minutes. Les New Zealand Breakers ont décroché en fin de rencontre pour s'incliner 87-77. Ils restent derniers du classement de la NBL avec 18 défaites en 23 matches. Il reste encore 5 matches de saison régulière pour eux, le prochain étant ce jeudi face à Perth.