Ousmane Dieng et Hugo Besson libérés par les Breakers pour préparer la Draft

Alors que les New Zealand Breakers sont assurés de terminer derniers de NBL avec leur bilan de 5 victoires en 27 matches, Ousmane Dieng et Hugo Besson ont été libérés pour le dernier match de saison régulière, programmé ce 24 avril. Ils vont en effet rentrer en France pour préparer la Draft NBA 2022. Une étape intermédiaire sans doute avant de se rendre aux Etats-Unis pour participer aux différents workouts NBA.

Dieng has officially declared for the Draft with Besson listed at #32 in ESPN's most recent Mock Draft