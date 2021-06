Ousmane Dieng va démarrer sa carrière professionnelle aux New Zealand Breakers

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Sébastien Grasset

Convoité un peu partout dans le monde, que ce soit en G-League, NCAA (Duke), en EuroLeague (Barcelone, Monaco) et en National Basketball League, le championnat d'Australie et de Nouvelle Zélande, l'arrière Ousmane Dieng (2,05 m, 18 ans) a décidé de choisir cette dernière piste.

Il a indiqué à ESPN avoir fait le choix de rejoindre les New Zealand Breakers, le club d'Auckland détenu par un groupe d'investisseurs américains menés par l'ancien joueur de l'ASVEL Matt Walsh. Si ce choix peut surprendre à première vue, il semble plus logique dès lors que l'on sait que la NBL a lancé le "Next Stars program" en 2019 (plus d'infos ici), ce qui avait amené deux prospects américains de premier plan, LaMelo Ball et R.J. Hampton, à évoluer en NBL sur la saison suivante. Ce dernier avait même porté les couleurs des New Zealand Breakers, le futur club de Dieng.

Formé dans la région bordelaise puis au Pôle France, Ousmane Dieng est un arrière très long, athlétique et doué balle en main. Son potentiel en fait l'un des joueurs les plus suivis dans la perspective de la Draft NBA 2022. Mais hormis ses saisons en Nationale 1 (12,6 points, 5,5 rebonds et 2,7 passes décisives en 29 minutes en 2020-2021) avec le Pôle France, il ne devrait donc plus jouer dans le championnat de France si tout se passe bien pour lui au cours de sa carrière.

Il évoluera cependant dans un championnat en progression et un club qui s'appuie sur plusieurs cadres (Tab et Corey Webster, l'ancien de l'ASVEL Thomas Abercrombie...) des Tall Blaks, le surnom donné aux internationaux néo-zélandais. Les Breakers réalisent une saison 2020-2021 compliquée, avec 11 victoires après 34 rencontres.