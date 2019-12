Ovidijus Varanauskas vers le club italien de Rieti

Suite à son départ du Limoges CSP début décembre, Ovidijus Varanauskas (1,85 m, 28 ans) était sans club. Le meneur lituanien devrait retrouver preneur. Selon Sportando, l'ancien joueur de Gries-Oberhoffen et Rouen devrait s'engager pour le club italien de Rieti, actuellement septième de la conférence ouest de la deuxième division. Ce sera sa deuxième expérience en Italie, après avoir joué à Varèse en 2015/16.

Ovidijus Varanauskas is close to joining NPC Rieti, a source told @Sportando.

The Lithuanian will replace Elijah Brown