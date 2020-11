Ovie Soko et Myles Hesson sélectionnés par la Grande-Bretagne pour affronter la France

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Charlotte Geoffray

Vendredi, la Grande-Bretagne joue à Pau contre l'équipe de France dans le cadre des qualifications à l'EuroBasket 2022 masculin, avant d'affronter le Monténégro deux jours plus tard. Pour ces rencontres, la Grande-Bretagne a sélectionné 24 joueurs. Parmi eux, quatre évoluent en Jeep ELITE et Pro B : le Franco-Britannique Dwayne Lautier-Ogunleye (1,93 m, 24 ans), arrière de Poitiers (Pro B), Ovie Soko (2,01 m, 29 ans), intérieur du Mans (Jeep ELITE), le co-capitaine de la sélection Myles Hesson (1,98 m, 30 ans), ailier-fort de l'Elan Chalon (Jeep ELITE), et Akwasi Yeboah (1,98 m, 23 ans), ailier de Saint-Quentin.

Voici la présélection complète :

Kavell Bigby-Williams, sans club – 6 sélections

Dan Clark, Real Canoe (Espagne) – 104 sélections

Ashley Hamilton, Plymouth Raiders (Grande-Bretagne) – 24 sélections

Myles Hesson, Elan Chalon (France) – 41 sélections

Cameron Hildreth, Worthing Thunder (Grande-Bretagne) – 0 sélection

Kyle Johnson, sans club – 83 sélections

Sacha Killeya-Jones, Dabrowa Gornicza (Poland) – 8 sélections

Dwayne Lautier-Ogunleye, Poiters (France) – 4 sélections

Andrew Lawrence, Plymouth Raiders (Grande-Bretagne) – 62 sélections

Ben Lawson, Kyoto Hannaryz (Japan) – 0 sélection

Ben Mockford, sans club – 39 sélections

Luke Nelson, Gottingen (Allemagne) – 21 sélections

Teddy Okereafor, sans club – 45 sélections

Gabe Olaseni, Buyukcekmece (Turquie) – 36 sélections

Rex Pflueger, Newcastle Eagles (Grande-Bretagne) – 0 sélection

Tarik Phillip, Hapoel Jerusalem (Israel) / Tofas Bursa (Turquie) – 6 sélections

Kareem Queeley, Burgos (Espagne) – 0 sélection

Justin Robinson, London Lions (Grande-Bretagne) – 40 sélections

Jacob Round, Huesca (Espagne) – 1 sélection

Ovie Soko, Le Mans (France) – 10 sélections

Mo Soluade, Breogan (Espagne) – 6 sélections

Conner Washington, Leicester Riders (Grande-Bretagne) – 8 sélections

Carl Wheatle, Pistoia (Italie) – 15 sélections

Akwasi Yeboah, Saint-Quentin (France) – 2 sélections