Parker Jackson-Cartwright inscrit 41 points en playoffs contre Hambourg

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Telekom Baskets Bonn

Dans la lignée de sa saison exceptionelle tant individuelle que collective avec le Telekom Basket Bonn, deuxième de saison régulière, Parker Jackson-Cartwright (1,80 m, 26 ans) a très bien démarré les playoffs pour aider son équipe à mener 2-0 dans la série face à Hambourg.

Après avoir inscrit 36 points (dont huit paniers à 3-points), distribué 8 passes décisives et fait 7 interceptions en 37 minutes dans le match 1 pour s'imposer après prolongation sur le score de 100 à 98, le MVP de la saison régulière a de nouveau frappé. En 34 minutes, il a planté 41 points à 53% de réussite aux tirs dont un joli 8/15 à trois points, 6 rebonds et 2 passes décisives pour 33 d'évaluation et porter le score à 89-81 à domicile.

Nul doute que certaines grosses écuries européennes s'intéresseront de près à celui qui a reçu trois titres de MVP d'affilée dans 3 championnats différents - avec les Chesire Phoenix (Royaume-Uni) en 2019-2020 et avec Saint-Quentin (Pro B) en 2020-2021.

S'ils venaient à s'imposer vendredi prochain, le Telekom Baskets Bonn retrouverait le stade des demi-finales pour la première fois depuis 2008-2009, lorsqu'ils s'étaient inclinés 3 à 2 en finale face à Oldenbourg.