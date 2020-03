Pas de fin de championnat ni de champion aux Pays-Bas

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Landstede Hammers

Un nouveau pays s'ajoute à la liste de ceux qui ont déjà fait le choix d'annuler la fin de la saison 2019/20 de basketball en raison du coronavirus. Il s'agit des Pays-Bas. Sur son site Internet, la Dutch Basketball League (DBL) a annoncé avoir mis un terme à la saison en cours et a préféré de ne pas désigner de champion. Ce choix mûrement réfléchi a été pris après une analyse "à la fois financière / économique et sportive et organisationnelle".

"La prise de conscience que nous avons affaire à une perturbation qui ne couvrira pas des semaines, mais des mois, s'est largement répandue. Au vu de ces considérations, il est devenu insoutenable de supposer, et encore moins de justifier, un redémarrage de la DBL en mai, explique la Ligue dans son communiqué. [...] Pour créer de la clarté pour les joueurs, les fans, les sponsors, les médias et les autres parties prenantes et pour pouvoir se concentrer sur les défis à court terme, la DBL a décidé ce qui suit."

Le classement est arrêté au moment de la suspension servira pour désigner les équipes qualifiées en FIBA Europe Cup la saison prochaine. La Coupe sera disputée en début de saison 2020/21.