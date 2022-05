Passé la déception, le Real Madrid démarre les playoffs de Liga Endesa

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : acb Photo P Castillo

Après le début des playoffs, ce mardi entre Valence et Baskonia, le Real Madrid démarre les playoffs de Liga Endesa ce mercredi à 21h, contre Manresa. La formation de Pablo Laso se remet tout juste de sa défaite d'un point en finale de l'EuroLeague, samedi à Belgrade contre l'Anadolu Efes. Quatre jours plus tard, elle va tenter de rebondir face à Syvain Francisco, Chima Moneke & co.

Diminués par les suspensions de Thomas Heurtel et Trey Thompkins, et les blessures de Nigel Williams-Goss et Alberto Abalde, les Madrilènes sont limités en nombre, surtout sur les lignes arrières. Face à une équipe talentueuse ayant pratiqué un basket très attrayant et compétitif toute la saison, parviendront-ils à imposer leur basket ? Après trois ans sans titre de champion d'Espagne, deux finales de Copa del Rey perdues, cette campagne s'annonce essentielle pour le groupe de Fabien Causeur, Guerschon Yabusele et Vincent Poirier. Cette rencontre, comme les autres de ce quart de finale, sera à voir sur l'application MCS Basket, qui diffuse également les matches du FC Barcelone contre Gran Canaria (match 1 vendredi soir à 21h). A partir des demi-finales, c'est l'ensemble des matches des playoffs de Liga Endesa qui seront diffusés.

Les matches de Liga Endesa à voir en direct sur MCS Basket cette semaine :