Passé par Aix-Maurienne, Paulius Dambrauskas s'engage avec l'Astoria Bydgoszcz

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Vincent Janiaud

Déjà en Pologne lors du dernier exercice sous le maillot du Stal Ostrów Wielkopolski, Paulius Dambrauskas (28 ans, 1,92m) rallie l'Enea Astoria Bydgoszcz, un autre club du même championnat. Meneur lituanien qui, des années durant, a évolué dans son pays natal, il a par la suite découvert la France puis la Pologne, où il va débuter sa troisième saison au total, sa deuxième consécutive.

En 2019/20, Paulius Dambrauskas a pris part à 22 rencontres de championnat, compilant 12,8 points, 4,5 rebonds et 2,5 passes décisives pour 11 d'évaluation en 27 minutes de moyenne. Longuement pensionnaire de l'institution du Rytas Vilnius, le club de sa ville natale, il a également fait un détour par le championnat de France et plus précisément par la Pro B en rejoignant Aix-Maurienne pour la saison 2016/17. En 25 matchs, son apport s'élevait à 11,2 points, 3 rebonds et 2,5 passes décisives pour 9,2 d'évaluation.