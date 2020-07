Passé par Rouen, Kerron Johnson signe au Enisey Krasnoyarsk

À L'ÉTRANGER

Les dirigeants et supporters de Rouen doivent garder un mauvais souvenir du meneur américain Kerron Johnson (1,85 m, 29 ans), arrivé au début la saison 2015/16 en Normandie. Au retour d'un match à l'extérieur lors de la quinzième journée du championnat, le joueur et ses représentants ont annoncé au coach Rémy Valin qu'il ne souhaitait plus jouer pour le RMB. Libéré de son contrat, le combo-guard tournait à 7,6 points à 43,3% de réussite aux tirs, 2,1 rebonds et 3,1 passes décisives pour 7,5 d'évaluation.

Il a par la suite effectué son retour en Bundesliga, à Ludwigsburg, où il a évolué trois ans au total, avec une saison d'infidélité en Pologne à Gornicza. Passé également par Israël à l'Hapoel Beer Sheva et en Italie à Pistoia, il évoluait l'an dernier en Roumanie à Napoca. Il tournait à 12,7 points et 5,1 passes décisives par match dans la ligue roumaine et 11,6 points et 5,2 passes décisives en FIBA Europe Cup. Il va découvrir le championnat Russe avec le club de Enisey Krasnoyarsk la saison prochaine.