Passés par le CCRB, Miha Vasl et Ed Daniel ont trouvé un club pour 2020/21

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Sébastien Grasset

Les deux anciens joueurs de Châlons-Reims Miha Vasl (1,92 m, 28 ans) et Ed Daniel (2,03m, 30 ans) viennent de s'engager dans de nouveaux clubs pour l'exercice 2020/21.

Le premier portait le maillot de Châlons-Reims en 2016/17, saison au cours de laquelle il tournait à 4,8 points à 35,1% de réussite aux tirs, 1,5 rebond et 1,4 passe décisive pour 4,3 d'évaluation. Le meneur slovène rejoint le championnat slovaque en s'engageant avec le BC Prievidza. Passé par Hopsi Polzela (son centre de formation) en Slovénie puis Zlatorog Lasko, il a ensuite prit son envol direction la France pour sa première expérience à l'étranger avant de revenir en Slovénie. La saison dernière, il jouait dans son club formateur où il valait 10,9 points à 41,1% de réussite aux tirs, 3,7 rebonds et 4,3 passes décisives pour 13,1 d'évaluation.

Le second, passé par le club du Grand Est en 2017/18 est proche de signer pour l'Iraklis Salonique selon le reporter grec Christos Tsaltas. Lors de son passage en Champagne, l'intérieur tournait à 9 points à 52,7% de réussite aux tirs, 5,6 rebonds et 1,1 passe décisive pour 11,3 d'évaluation. Le poste 4, originaire de Birmingham dans l'Alabama, a effectué ses années universitaires à Murray State. Il a par la suite rejoint la Serie A italienne à Pistoia puis à Cremona et à Bologne en Serie A2. Passé ensuite par l'Israel, la Jeep Elite et la Grèce, il est revenu à Bologne sur la saison écoulée mais cette fois en Serie A. Il valait 6,8 points à 60,3% de réussite aux tirs, 3,6 rebonds et 0,6 passe décisive pour 8,1 d'évaluation.