Patty Mills : "Nous attendions ce moment depuis si longtemps"

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Patty Mills (1,83 m, 33 ans) la désirait tellement. Une médaille internationale. Quatorze ans qu'il s'échine, aux côtés de Joe Ingles, Matthew Dellavedova, Andrew Bogut et Aron Baynes à figurer sur un podium international. Ce 7 août, il l'a enfin décrochée contre la Slovénie de Luka Doncic (107-93). Et de quelle manière. Avec 42 points à 15/31 aux tirs, il est devenu le dixième meilleur marqueur sur un match au tournoi olympique. Représentant de l'identité australienne, faite de vice, de talent et d'abnégation, le nouveau meneur des Brooklyn Nets a retracé le chemin parcouru pour en arriver à ce bronze. Un premier échec lors de la petite finale des JO de Rio en 2016, contre l'Espagne, puis un deuxième au même stade face à la France à la Coupe du Monde en 2019.

" Nous attentions ce moment depuis longtemps. Il a fallu beaucoup d'expériences, beaucoup de hauts et de bas. C'est dans la culture australienne de se serrer les coudes et représenter fièrement son pays. Cela ressort dans des moments comme celui-ci. Maintenant que nous avons franchi ce cap, nous n'accepeterons par des résultats inférieurs. L'or doit être la norme. Je ne sais pas si je dois rire, pleurer ou sourire. Il y a énormément d'émotion. "