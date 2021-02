Pesaro défiera Milan en finale du Final 8

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : LBA

Ce dimanche à 18h15, Pesaro tentera de faire tomber Milan en finale du Final 8, le tournoi de la mi-saison en Italie. Après la très large victoire de l'équipe d'Ettore Messina contre Venise (96-65), Pesaro - sixième de la saison régulière - a pris le dessus sur Brindisi (74-69).

Une nouvelle fois, l'ancien meneur de l'Elan Chalon Justin Robinson a brillé (23 points à 8/13 aux tirs et 4 passes décisives pour 23 d'évaluation en 25 minutes). Il devra rééditer ses exploits contre Sergio Rodriguez (22 points à 9/11 aux tirs et 9 passes décisives pour 30 d'évaluation en 22 minutes en demi-finale) & co ce dimanche.

Les highlights de Milan - Venise :

Les highlights de Pesaro - Brindisi :