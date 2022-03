Petr Cornelie en quasi triple-double en G-League

Petr Cornelie s'est offert son quinzième double-double de la saison de G-League ce mardi contre le Greensboro Swarm. Le Français a réalisé une solide prestation avec 22 points à 9/14 de réussite aux tirs, 14 rebonds, 8 passes décisives et 1 contre en 38 minutes dans la victoire de son équipe 117-109. Le Grand Rapids Gold empoche un troisième succès d'affilée. La franchise affiliée aux Denver Nuggets compte 16 victoires en 26 matches.

