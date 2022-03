Philip Scrubb (Ex-Limoges) signe en Liga Endesa, à Obradoiro

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Philip Scrubb (1,91 m, 29 ans) rejoint son frère en Espagne, à Obradoiro. Le club de Liga Endesa a officialisé la signature de l'ancien Limougeaud. L'ancien international canadien vient de quitter Saratov, un club russe évoluant en VTB League, en raison de la guerre actuelle en Ukraine.

Sabemos que a súa cara se vos pode facer coñecida... E xa non digamos o seu apelido...



PHILIP SCRUBB, reforzo para o Monbus Obradoiro!



https://t.co/aQz7mE2RnB



Welcome to your new home, @PhilScrubb23! #SomosObra pic.twitter.com/klH9xYl0dN — OBRADOIRO CAB (@OBRADOIROCAB) March 9, 2022

Réunis à nouveau en Espagne, les deux frères ont joué ensemble l'an passé, pour les Niagara Rivers en CEBL, après avoir longtemps évolué côte à côte à l'Université de Carleton (de 2010 à 2015). Thomas et Philip Scrubb sont tous deux bien connus des parquets français. Thomas est passé par Strasbourg (2019-2020) puis Bourg-en-Bresse (2020-2021). Quant à Philip, il avait fait les beaux jours de Limoges la saison passée (11,9 points et 4,5 passes décisives en 34 rencontres disputées), avec notamment ce panier de la gagne face à Chalon-sur-Saône.

Philip Scrubb rejoint une équipe en difficulté. Le club de Saint-Jacques-de-Compostelle est quinzième de Liga Endesa, avec un bilan de 7 victoires pour 15 défaites. Malgré un effectif composé de bons joueurs, comme Henry Elleson (ex-Détroit Pistons), le club n'y arrive pas cette saison et ne compte qu'une victoire d'avance sur le premier relégable. L'Obradoiro Clube de Amigos do Baloncesto a toujours réussi à terminer entre la 12e et la 16e place lors des cinq dernières saisons. Reste à savoir s'ils vont faire de même cette année.