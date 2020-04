Photo : Quand le mythique Pionir devient un hôpital

Salle mythique de Belgrade où jouent tour à tour le Partizan ou l'Etoile Rouge, le Pionir a changé sa vocation dans la crise sanitaire liée au coronavirus. Celle-ci sert à accueillir les patients touchés par le coronavirus partage le journaliste Alex Krstanovic.

This is the "Pionir" hall in Belgrade with its famous basketball court now turned into a makeshift hospital, ready to accept COVID-19 patients. #basketball pic.twitter.com/IAy8tje4Ih