Pierre-Antoine Gillet de retour à Ostende pour 3 ans

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Fuenlabrada

Pierre-Antoine Gillet (2,01 m, 29 ans) fait un retour surprise à Ostende, nonuple champion de Belgique, là où il a connu les plus beaux moments de sa carrière entre 2013 et 2017. L'ailier-fort s'est engagé pour trois saisons.

À l'étranger depuis 3 ans et des expériences successives à Chalon-sur-Saône (2017/18), Tenerife (2018/19) et Fuenlabrada (2019/2O) où il valait 8 points et 5,2 rebonds en 25 minutes et 19 matchs l'international belge rentre au pays donc.

Après avoir porté les couleurs de Liège de 2011 à 2013, Gillet avait rejoint le club côtier. Sur les bords de la Manche, il a remporté tous les titres individuels et collectifs de sa carrière : quadruple champion national, quadruple vainqueur de la Coupe nationale, joueur le plus prometteur de la saison 2013/14 et enfin MVP belge de la saison 2014/15.

Pour rappel, Ostende évolue en Ligue des Champions cette saison et se place dans le groupe C avec notamment le Limoges CSP comme adversaire.